Bodrum turizm sezonuna hazır

MUĞLA'NIN gözde turizm ilçesi Bodrum'da yaz sezonuna kısa bir süre kala hazırlıklar sürüyor. Bölgedeki turizmciler ilçeye bu yıl 1,5 milyon turist beklediklerini belirtti. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, deprem nedeniyle ilk etapta turizm rezervasyonlarında bir durağanlık yaşandığını ancak iptallerin söz konusu olmadığını söyledi.

Herhangi bir uçak iptalinin de olmadığını ifade eden Dengiz, "Bunlar çok olumlu gelişmeler. Normal bir hayata dönmek için biraz zaman gerekiyor. O zamanı da çok iyi kullanacağız. Gelecek haftalarda rezervasyonlarda artış olacağını düşünüyoruz" dedi.

İNGİLTERE AĞIRLIKTA

Depremin yaralarını Bodrumlu turizmciler olarak kapatmaya, acıları da dindirmeye çalıştıklarını ifade eden Dengiz, "Depremden etkilenenlerin yeniden normale dönmesi için devletimize olan güvenimiz tam. İlçede ilk aşamada 3 bin 300 olan depremzede sayısı şu anda 500'lere kadar düştü" dedi. Bodrum'da 215 bin yatak kapasitesine sahip olduklarını anlatan Dengiz, "İngiltere, Rusya, Almanya ve Polonya ilçeyi tatil için en çok tercih eden ülkeler arasında. Bu ülkelerden turistleri ağırlayacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.

ADEM ÜLKER