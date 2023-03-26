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Haberler Ekonomi İşe alım ilanında yapılan ‘cinsiyet ayrımı’na KDK freni

İşe alım ilanında yapılan ‘cinsiyet ayrımı’na KDK freni

26.3.2023

İşe alım ilanında yapılan ‘cinsiyet ayrımı’na KDK freni
KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitenin işe alım ilanında yer alan "erkek olma" şartı aranmasının ayrımcılık olduğuna dair yapılan başvuruda, işe alımda "cinsiyet ayrımı" yapılmaması gerektiğine karar verdi. KDK'nin kararına göre, bir üniversite, sözlü sınav ile 2 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. İlanda, özel şart olarak "erkek olma" koşulu yer aldı.
İLANDA aranan şartın, kadına karşı ayrımcılık olduğunu savunan bir kişi, Anayasa'da güvence altına alınan "kanun önünde eşitlik" ilkesinin ihlal edildiğini belirterek, KDK'ye başvurdu. Üniversite yönetimi, Resmi Gazete'de yeni bir yazı ile ilanın iptal edildiğini bildirdi.
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