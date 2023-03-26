Ramazan geldi, balık fiyatları düştü

İZMİR'DE balık almak isteyenlerin uğrak noktası olan Kemeraltı Havra Sokağı'nda balık fiyatları düştü. Geçen haftalarda 80 liraya satılan sardalya, hamsi ve istavritin kilosunu, bu hafta 35-50 liraya almak mümkün. Balıkçı Cebrail Bekiroğlu, "Fiyatların 15 Nisan'a kadar bu şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Poyraz olduğunda balık az çıkar ve fiyatlar yükselir. Şu an hava iyi gidiyor. Bu güzel hava Ramazan ile de birleşince fiyatlar düştü." dedi.

BALIKÇI Kenan Peker de, "Balık fiyatları şu ara çok iyi. 35 liraya hamsi satıyoruz. Ramazan geldi, fiyatlar düştü. Av yasağı olmadan vatandaşların balığa yönelmesi lazım. Fiyatlar çok uygun ama işler durgun" diye konuştu. Asım Özgöçmez isimli vatandaş ise "Hamsinin kilosu geçen haftalarda 80 liraydı. Ben şimdi 50 liraya aldım. İftarda balık yiyeceğiz" sözlerine yer verdi.