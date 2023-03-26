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Haberler Ekonomi Türkiye Yüzyılı’na güvenle ilerliyoruz

Türkiye Yüzyılı’na güvenle ilerliyoruz

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta artış için çalıştıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yerli ve katma değerli üretimi artırmak ve küresel değer zincirindeki konumumuzu her geçen gün daha ilerilere taşımakta kararlıyız” dedi

26.3.2023

Türkiye Yüzyılı’na güvenle ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışları hedeflerine ulaşmak için reel sektörün uygun koşullarda finansmana erişimine önem verdiklerini belirtti. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışları hedeflerimize ulaşmak için kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesine ve reel sektörün uygun koşullarda finansmana erişimine önem veriyoruz. Bu kapsamda, Hazine Destekli Kefalet Sistemini aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor, selektif kredi politikalarımızla sürdürülebilir büyümeyi destekliyoruz" ifadesini kullandı.

İYİLEŞEN YATIRIM ORTAMI
Kredi politikaları ve iyileşen yatırım ortamıyla birlikte, girişimcilik ekosistemini güçlendirdiklerini ifade eden Nebati, "Yerli ve katma değerli üretimi artırmak ve küresel değer zincirindeki konumumuzu her geçen gün daha ilerilere taşımak için çalışıyoruz. Bu çerçevede, Togg başta olmak üzere elektrikli araç ekosistemi, savunma sanayi, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar ve enerji teknolojileri üretimi gibi alanlarda elde ettiğimiz büyük başarıları daha da ileriye taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na güvenle, azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KADININ İSGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 36,1'E YÜKSELDİ
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kadınlara da kapsamlı programlar, teşvik ve destekler sunarak pozitif ayrımcılık uygulamayı kesintisiz sürdürüyoruz" dedi. Nebati, "2023 Ocak ayı itibarıyla, kadınların ülkemizde işgücüne katılım oranı yüzde 36,1 ile tarihi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor" diye konuştu.

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