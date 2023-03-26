Zorunlu petrol stokunun bir bölümü piyasaya verilecek

Asrın felaketinin vurduğu 11 ile yardım götürmenin yanı sıra, gerek iş makinalarıyla arama kurtarma gerekse enkaz çalışmaları nedeniyle akaryakıttaki aşırı tüketim, Hükümeti yeni tedbirler almaya yöneltti. "Acil Durum Eylem Planı" kapsamında zorunlu petrol stoklarının bir bölümünün piyasaya verilmesi kararlaştırıldı. Zorunlu petrol stokunun yerine konulması gereken tarih daha önce 31 Mart 2023 olarak belirlenirken, bu tarih 1 Temmuz'a uzatıldı.

1 TEMMUZ'A UZATILDI

Karar doğrultusunda rafinerici ve akaryakıt dağıtıcılarına ait zorunlu petrol stoklarının yüzde 17'si 30 Haziran'a kadar piyasaya verilebilecek. Ancak kullanılan akaryakıt 1 Temmuz tarihi itibariyle yine stoklara eklenecek.

BARIŞ ŞİMŞEK