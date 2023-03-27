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Haberler Ekonomi Benzine 81 kuruş indirim geliyor

Benzine 81 kuruş indirim geliyor

27.3.2023

Benzine 81 kuruş indirim geliyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, 28 Mart Salı gününden itibaren benzine 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 19 lira 79 kuruştan, Ankara'da 20 lira 13 kuruştan, İzmir'de ise 20 lira 12 kuruştan satılacağı tahmin ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, şirket ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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