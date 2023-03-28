Bodrum’a sezonun ilk dış hat uçağı geldi

İNGİLİZ EasyJet Havayolları'nın A-320 tipi uçağıyla 166 yolcu Bristol'den Bodrum'a geldi. İngiliz yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. EasyJet, 4 Kasım 2023 tarihine kadar salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada üç gün Bodrum-Bristol arasında uçuş düzenleyecek. EasyJet, 26 Mart ile 11 Kasım tarihleri arasında Bristol, Gatwick, Luton, Edinburg ve Liverpool olmak üzere İngiltere'nin başkentinden Bodrum'a karşılıklı toplam 694 uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor. TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Bristol'den gelen sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladık. Uçuş ve yolcu sayımızın bu yıl artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

ADEM ÜLKER