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Haberler Ekonomi Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personel alımı için ilan yayımladı.

28.03.2023, 09:25

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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