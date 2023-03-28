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Haberler Ekonomi SVB’nin mevduat ve kredileri ABD bankasınca üstlenildi

SVB’nin mevduat ve kredileri ABD bankasınca üstlenildi

28.3.2023

SVB’nin mevduat ve kredileri ABD bankasınca üstlenildi
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflasıyla küresel piyasaları etkileyen Silikon Vadisi Bankası (SVB) grubunun tüm mevduat ve kredilerinin First Citizens Bankası tarafından devralınacağını bildirdi. Anlaşmaya göre, First-Citizens, SVB'nin 56 milyar dolarlık mevduatlarını ve 72 milyar dolarlık kredilerini üstlenecek. Öte yandan Deutsche Bank AG NA O.N. (DBKGn) hisseleri dün yükseldi ve Alman bankanın, önceki seanstaki sert kayıpların ardından toparlanmasıyla bölgesel Avrupa Stoxx 600 endeksi zirvesine yaklaştı.
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