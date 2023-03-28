TOGG T10X için çekiliş yarın yapılacak

TÜRKİYE'NİN yerli otomobili Togg'un satışa sunulacak ilk modeli olan T10X'in ön sipariş süreci dün 22.00'de sona erdi. Ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler işleme alındı. Togg'un noter huzurunda dijital çekilişi ise 29 Mart olarak belirlendi. T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

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