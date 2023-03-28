  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TOGG T10X için çekiliş yarın yapılacak

TOGG T10X için çekiliş yarın yapılacak

28.3.2023

TOGG T10X için çekiliş yarın yapılacak
TÜRKİYE'NİN yerli otomobili Togg'un satışa sunulacak ilk modeli olan T10X'in ön sipariş süreci dün 22.00'de sona erdi. Ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler işleme alındı. Togg'un noter huzurunda dijital çekilişi ise 29 Mart olarak belirlendi. T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA