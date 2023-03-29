Son dakika: Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası maaşı 7 bin 500'ün üzerinde olanların durumunun ele alındığı belirtildi.



Görüşme sonrası Bakan Bilgin'in asgari ücrete ek bir zam olup olmayacağı konusunda ise yılbaşını işaret ettiği öğrenildi.

Bakan Bilgin, görüşme öncesinde basın mensuplarının "Asgari ücrete zam olacak mı?" sorusuna "Asgari ücrete zam Temmuz'da" yanıtını verdi.

FLAŞ BİR AÇIKLAMA DAHA

Bakan Bilgin bir açıklama da bugün yaptı. Bilgin, "Enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette düzenleme ihtiyacı olmaz fakat Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz." dedi.