Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31.maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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