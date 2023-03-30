TTK 1000 madenci alacak! Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bin yeni personel alınacak. İlana başvuruda bulunmak isteyener TTK personel alım şartlarını araştırıyor. Başkan Erdoğan dün grup toplantısında yaptığı açıklamada personel alım müjdesini duyurmuştu. Peki TTK 1000 personel alım şartları neler? Başvuru ne zaman yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA 1000 YENİ MADENCİ ALINACAK

Başkan Erdoğan, madenci alımı bekleyenlere sevindiren haberi verdi. Kamuda ve özel sektörde ocaklarda görev yapan 10 bin madencinin deprem bölgesindeki çalışmasına vurgu yapan Erdoğan " Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak madencilere olan şükranlarımızı ifade edeceğiz " ifadelerini kullandı.

ALIM İLANI BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından madenci alımına ilişkin başvuru tarihi, şartları, kontenjan ve diğer şartlar merak ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan kısa süre içerisinde madenci alımına ilişkin ilanın yayınlanması bekleniyor.

Yayınlanacak ilan ile birlikte başvuru özel ve genel şartları, ikamet ve eğitim şartı olup olmadığı belli olacak.

TTK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1000 yeni madenci alımı için başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak TTK personel alımı şartları geçtiğimiz yıllarda şu şekildeydi;

İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

En az İlkokul mezunu olmak,

İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak.