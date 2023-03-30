Türk bankaları dünyaya örnek oldu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, uygulanan politika çerçevesinin enflasyonu düşürme gücüne sahip olduğunu vurgulayarak, "Dış şokların etkilerine rağmen, enflasyonda kademeli bir gerileme sürecini adım adım yaşıyoruz" dedi. ABD ve Avrupa'da yaşanan bankacılık krizine atıfta bulunan Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörümüz dünya standartlarında güçlü bir görünüm sergiliyor. Kârlılık, likidite, sermaye yeterliliği, tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı gibi temel bankacılık göstergeleri bazında birçok ülkeye kıyasla üstün durumda olan bankacılık sektörümüz güçlü görünümünü korumaktadır" dedi.



DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Ankara Sanayi Odası'nın mart ayı meclis toplantısında konuşan Kavcıoğlu, depremin ekonomiye etkisinin telafi edileceğini söyledi. Kavcıoğlu, "Büyük felaketi yaşayan bölgenin yaralarının bir an önce sarılması, yeniden ayağa kaldırılması lazım. Bunun için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.



HAZAL ATEŞ

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