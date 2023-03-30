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Haberler Ekonomi Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

30.03.2023, 09:27

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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