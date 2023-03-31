  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi EYT’liye en az 13 bin 500 TL

EYT’liye en az 13 bin 500 TL

31.3.2023

Gazete

EYT’liye en az 13 bin 500 TL
BU ay başvuran EYT'lilere ilk maaş Nisan'da ödenecek. Hesaplara maaşla birlikte en az 16, en çok 27 günlük fark ve ikramiye yatırılacak.





PROMOSYONLAR DA YÜZ GÜLDÜRECEK
EYT'LİLERE eğer başvuru yapmışlarsa emekli aylığının ardından 2-3 iş günü içerisinde banka promosyonları da ödenecek. Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7500-9999 lira aralığında olanlar 4500-9000 TL arasında promosyon alabilecek. Böylece promosyonla birlikte EYT'lilerin hesabına Nisan ayı içinde en az 18 bin lira yatacak. Bu rakam, aylığı yüksek olanlarda 40 bin lirayı bulacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA