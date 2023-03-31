EYT’liye en az 13 bin 500 TL

BU ay başvuran EYT'lilere ilk maaş Nisan'da ödenecek. Hesaplara maaşla birlikte en az 16, en çok 27 günlük fark ve ikramiye yatırılacak.EYT'LİLERE eğer başvuru yapmışlarsa emekli aylığının ardından 2-3 iş günü içerisinde banka promosyonları da ödenecek. Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7500-9999 lira aralığında olanlar 4500-9000 TL arasında promosyon alabilecek. Böylece promosyonla birlikte EYT'lilerin hesabına Nisan ayı içinde en az 18 bin lira yatacak. Bu rakam, aylığı yüksek olanlarda 40 bin lirayı bulacak.