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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alıyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için ilan yayımladı.

31.03.2023, 09:35

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere 1 (bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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