Vize35 dünya markası olmayı hedeflıyor

25 yıl önce bir turizm acentesi olarak kurulan Vize35, bugün Cem Dayan yönetiminde uluslararası vize işlemleri, yurt içi ve yurt dışı turları, VIP turlar, otel rezervasyonları, tüm dünya havaalanlarına uçak biletleri, kongre, sağlık, gastronomi, kültür turizmi alanlarında çalışmalarını 7/24 kesintisiz hizmet, mutlak memnuniyet ilkesiyle sürdürüyor. Vize35 Yönetim Kurulu Başkanı Cem Dayan 10 yıl önce çalışanı olduğu şirketin hisselerini devralarak yönetimin başına geçtiğini söyledi.Turizm ve vize konusunda Vize35'in tüm departmanlarını lider konumuna getirdiklerini belirten Dayan, Schengen, çalışma, eğitim, aile birleşimi, İngiltere, ABD, Kanada ve Start- Up gibi uluslararası vize işlemlerinde uzman kadrolarının eksiksiz başvurularıyla talep gördüklerini söyledi. Her geçen gün daha iyi hizmet verebilmek için kendilerini geliştirdiklerini ve yeni alanlar ve hedefler için projeler hazırladıklarını ifade eden Dayan, "Yenilikçi bir firmayız. Güvenilir ve saygınlığımızla dünya markası olmayı hedefliyoruz" dedi.