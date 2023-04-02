En fazla fiyat farkı yüzde 366 ile limonda

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, martta üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 366,8'lik artışla limonda görüldüğünü, markette 39 ürünün 27'sinde fiyat artışı, 12'sinde fiyat azalışı olduğunu bildirdi. Bayraktar, "Limondaki fiyat artışını yüzde 260 ile elma, yüzde 233,2 ile marul, yüzde 209,9 ile kırmızı mercimek, yüzde 195,6 ile kuru üzüm, yüzde 183,2 ile maydanoz, yüzde 181,7 ile ıspanak takip etti. Üreticide 3 lira 50 kuruş olan limon 16 liraya tüketiciye satıldı" dedi.

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