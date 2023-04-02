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Haberler Ekonomi Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

02.04.2023, 09:29

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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