İsveç’e 500 milyon dolarlık ihracat hedefi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 2-6 Nisan tarihleri arasında UR-GE projesi çerçevesinde döngüsel ekonomide dünyanın en ileri ülkelerinden biri olan İsveç'e inceleme gezisi düzenliyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "İsveç'in 2022 yılında toplam hazır giyim ithalatı 6,7 milyar dolar, Türkiye yüzde 4,5 payı ile 6'ıncı büyük tedarikçisi. İsveç pazarına 500 milyon dolarlık hazırgiyim ihracatı hedefliyoruz. Aynı zamanda İsveç'te araştırma enstitüleri ve üniversiteler ile işbirliği yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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