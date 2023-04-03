‘Ramazan’ın son günü Karadeniz gazını karaya çıkartacağız’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz altyapısındaki sorunları neredeyse tamamen bitirdiklerini belirtti. Bakan Dönmez ayrıca, "Ramazan'ın son günü Filyos'ta Karadeniz gazını karaya çıkartacağız" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sular altında kalan sahil kesiminde incelemelerde bulundu. Sonuna yaklaştıkları büyük projelerin açılışıyla ilgili hazırlıklar yaptıklarını da belirten Dönmez, "Ramazan'ın son günü Filyos'ta Karadeniz gazını karaya çıkartacağız. 27 Nisan'da taze nükleer yakıtı Akkuyu'ya getireceğiz orası nükleer tesis olacak. Saros için getirmiş olduğumuz FSRU gemisinin deprem nedeniyle açılışını yapamadık. Avrupa'nın en büyük güneş santralini tamamladık, Konya Karapınar'da. Onun da açılışını yapacağız" dedi.

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