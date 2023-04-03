Savunma sanayisinde “ciddi oyun” hamlesi

Savunma sanayisinde de kullanılan "ciddi oyun" teknolojilerine yatırım yapan HAVELSAN, oyun motoru Unreal Engine'i geliştiren Epic Games ile işbirliğine gitti. Bu ortaklık ve Epic Games'in resmi servis partneri portalında yer almasıyla HAVELSAN, yaptığı iş ve taahhüt ettiği bölgeler özelinde simülasyon projeleri konusunda verdiği hizmetleri prestijli bir platformda tanıtma fırsatını da elde etmiş oldu. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ciddi oyunlar alanında yürüttükleri çalışmalar kapsamında Malazgirt Projesi'nin birinci fazını tamamladıklarını ve ikinci faza başlayacaklarını söyledi.

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