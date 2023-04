Tarımda yeni dönem! "Planlı üretim olacak"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'de 4 ay süren ve 428 mahallede 7 bin 552 kadın çiftçiye eğitim verilen 'Pembe Çizgiler Projesi'nin' kapanış toplantısına katıldı. Toplantıda çiftçilere hediye vererek ödüllendiren Bakan Kirişci, yaptığı konuşmada planlı üretim için meclisten 9 kanundaki 40 maddelik değişikliğin geçtiği ve üretin çiftçilerin her zaman yanlarında olarak desteklediklerini açıkladı. Bakan Kirişci, "Burada beni mutlu eden başka husus çalışmalarımız yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülüyor olması. Ben bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin gerek akademi dünya gerekse siyasi dünyasında planlı üretim bu ülkede niye yok denirdi. Çok şükür Gazi Meclisimiz, 9 kanundaki 40 maddelik değişikliği onayladı ve meclisimizden geçti. Cumhurbaşkanımızın onayları ile yürürlüğe girerek inşallah ivme kazanacak. Bundan böyle planlı bir üretim olacak, gelişi güzel üretim değil. Hatırlarsanız her gördüğümüzde birbirimizi ya biz çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmadığımız için desteklerden yararlanamıyoruz dendi. Şimdi yeni sitem geliştiriyoruz, diyoruz ki ey üretici kardeş senin ürettiğin alanların koordinatlarının belirlenmiş olması bizim desteklememiz için yeterli oluyor diyoruz. Bu ülke İHA'larını SİHA'larını savunma sanayisinde artık ürettiklerine ad bulmaktan güçlük çektiği dönemde, tarımıyla 30 milyarlık ihracatıyla sadece Türkiye'yi değil dünyayı doyuracak tarımı var. 85 milyonla değil aynı zamanda 52 milyon turisti doyuran Türkiye var" dedi.Projeyi her zaman desteklediklerini belirten Denizli Vali Vekili Mehmet Okur da, "Valilik olarak bizler tarımı daha da artırmak için üretimi her zaman destekliyoruz, eğitimlerimiz aralıksız olarak sürüyor. Üreticilerimiz ürünlerin sofraya ulaşması için yoğun çaba sarf ediyor. Bu proje ile tarımsal üretimin en kıymetli ayağını oluşturan üreticilerimizin yanında olmaya çalıştık" dedi.Bakanın övgüler yağdırdığı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise "Denizli Gerçekten harika manzara var, her zaman tarıma destek olduk. Bugün toplantı çok özel, hafendilerin burada olması üretime katkı sağlamalarını muazzam, teşekkür ediyorum hepsine. Programla birlikte çocukluğuma döndüm, çok tarla işleriyle uğraştım. Üretimde eğitiminde olması lazım, emek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Programa Bakan Vahit Kirişçi'ye Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdili Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve çok sayıda kadın çiftçi eşlik etti.