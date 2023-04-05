Hacettepe Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 621 Personel alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (621) sözleşmeli personel alınacaktır. (Eczacı alımı için sözlü sınav yapılacaktır.)" ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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