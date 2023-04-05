İhracat Mart’ta rekor kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mart ayında ihracatın yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıktığını belirterek, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır" dedi. Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında "Bu başarıyı euro-dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim. Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir" diye konuştu. Aynı ayda ithalat ise yüzde 4.2 artışla 32 milyar 169 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, martta ihracatın 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attığını belirterek, "En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.



BARIŞ ŞİMŞEK

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