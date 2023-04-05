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Haberler Ekonomi Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alım ilanı

Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alım ilanı

Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alımı için ilan yayınladı.

05.04.2023, 11:55 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023, 11:59

Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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