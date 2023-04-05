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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri belli oldu

SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri belli oldu

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyeleri, 14-19 Nisan'da ödenecek.

AA

05.04.2023, 14:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023, 14:40

SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, emeklilerin aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek.

SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Nisan olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22 ve 23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25 ve 26 Nisan olanlara 16 Nisan'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında olanlardan ödeme günü 25 ve 26 Nisan olanlara 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 Nisan olanlara 18 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 19 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

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