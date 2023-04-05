Taşeron işçi dönemi kapanıyor

Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Yeni dönemde devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılırken, taşeron işçiler geçici işlerde çalıştırılabilecek.



BÜTÜN HAZIRLIKLARI YAPTIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık" dedi. Bakan Bilgin, "Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. KİT'lerdeki taşeron sorununu da çözeceğiz. KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Geçici işçiler dosyasını kapattık, bunu da çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Devlette esas işleri kamu işçilerinin yapması gerektiğini belirten Bakan Bilgin, "Yeni bir yol yaparken bir taşerona verirsiniz ama işi devraldıktan sonra demiryolu işçilerinin yapması lazım. Demiryolunun bakımı, onarımı, yenilenmesi kalıcı bir iştir. Orada taşeron kullanılmaz. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması gerekiyor. Taşeron esas işte değil, münferit alanlarda, geçici işlerde kullanılmalı. Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor" diye konuştu.



7 BİN İŞÇİ İÇİN GERİ SAYIM

Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışması da sürüyor. Bakan Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de çalışanları mutlu eden bir sözleşmeye imza atacaklarını söyledi. Kamu işçileriyle toplu iş sözleşmesinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce imzalanması bekleniyor. Kamu işçilerinin taban ücretinin yükseltilmesi, refah payının eklenmesi, taşeronların kadroya alınması en önemli başlıkları oluşturuyor. Geçici işçilerin çalışma süresinin 12 aya çıkarılarak kıdem hakkı verilmesi, taşerondan kadroya geçenler için zorunlu emekliliğin son bulmasına ilişkin düzenlemeler de yaşama geçirilecek.



HAZAL ATEŞ/ANKARA

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