TSK’da maaş ve tazminatlarda iyileştirme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personellerinin maaşlarına yönelik çalışmalar Meclis gündemine geldi. AK Parti ve MHP'nin ortak hazırlayarak Meclis'e sunduğu kanun teklifi ile sayısı yüz bini aşan emekli ve muvazzaf subay ile astsubayın maaş ve emekli aylıklarında 1.300 TL ile 1.735 TL arasında bir artış olması planlanıyor. Buna ek olarak erbaş ve erlerin muadil ilaç, tıbbi malzeme ve fizyoterapi gibi sağlık hizmet bedellerinde oluşan fiyat farkları, ilgili kurum bütçesinden karşılanacak. Teklifte ayrıca terörle mücadele, vazifenin icrası ve diğer nedenlerle vefat edenlerin kanuni mirasçılarına ödenecek nakdi tazminat yüzde 20 oranında artırılacak. Diğer engelli hale gelenlere en yüksek devlet memuru oranında ödeme yapılacak. Anne ve babanın her biri 98 bin 129 TL, eş 73 bin 597 TL, çocuklar ise 110 bin 395 TL nakdi tazminat alacak.

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