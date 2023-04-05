Yeni sistemde her üreten mutlaka desteğini alacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım desteklemelerinde yeni bir modele geçildiğini, her üretenin mutlaka desteğini alacağını belirtti. Bakan Kirişci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Pembe Çizmeler Projesi Kapanış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kadın ve üretim kelimelerinin birlikte çok büyük anlam taşıdığını söyledi. Kirişci, AK Parti iktidarı döneminde Denizli'ye her yıl ortalama 1,1 milyar liralık destek verildiğini kaydetti. Kirişci, Türkiye'nin tarımıyla sadece 85 milyonu değil 30 milyar dolarlık ihracatıyla dünyayı da doyurduğunu belirterek, "85 milyonu değil, aynı zamanda 52 milyon turisti de doyuran bir Türkiye var" diye konuştu.

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