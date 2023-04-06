İzmir Esnaf Birliği gücüne güç katacak

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İESOB) geleneksel iftarları bu yıl daha da anlamlı oluyor. İzmir merkez ve 6 ayrı ilçede düzenlenen iftarlarda, deprem bölgesinde bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek üzere bağış organizasyonları da planlanıyor. İlk iki iftarla, Kemalpaşa Bağyurdu, Armutlu, Ören, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki oda başkan ve yöneticileriyle bir araya gelen İESOB yöneticileri, teşkilatlarıyla tek vücut halinde beraberlik mesajları verdi. İftarlara İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, esnaf teşkilatının aday adayı olan Zekeriya Mutlu ile bölgenin yerel yöneticileri de katıldı. İftarlarda, İzmir Esnaf Teşkilatı'nın deprem bölgesine yaptığı yardımları içeren kısa bir film de sunuldu. İzmir Esnaf

Teşkilatı'nın ilk günden itibaren deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım elini uzattığını hatırlatan İESOB Başkanvekili İbrahim Bayram, 'Bu yılki iftarların farklı bir önemi var. Ahilik anlayışımızla bölgeye yardımların devam ettirilmesini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.



SAYGIN, SÖZÜ DİNLENEN

İzmir Birliği'nin geçmişten bu yana Türk esnaf teşkilatlarında farklı bir yeri olduğunu belirten Susam ise, "Zekeriya başkanın Meclis'e girmesi ile İzmir Esnaf Teşkilatı daha da güçlenecektir. Parlamentoya yeniden sesimizi duyuracak, esnaf sanatkarların hakkını savunacak etkin bir esnaf temsilcisi göndereceğiz. Bugün Türkiye'deki esnaf teşkilatlarının pek çok üst düzey yöneticileri arasından Zekeriya Mutlu'nun kesimi temsilen Meclis'e girecek olması, İzmir Birliği'nin saygın, seçkin ve sözü dinlenir konumundan kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.



ESNAF ODALARININ ADAYI

İlçelerdeki odaların başkan ve yöneticilerinin ilgisinden memnun kalan Zekeriya Mutlu, TBMM'de tüm kesimin temsilcisi olacağını söyledi. Mutlu, "Bir parti vasıtasıyla Meclis'e gideceğim ama ben esnaf sanatkarın, teşkilatlarının vekili olacağım. İzmirli tüm oda başkan ve yöneticilerinin sorunlarını çözmeye, onlara yardımcı olmaya gayret göstereceğim. Burada gördüğüm sıcak ilgi, sevgi bana önemli görevler ve vebal yüklüyor. Bundan sonra da omuz omuza çalışacağız. Birliğimizle, odalarımızla daha etkin şekilde esnaf sanatkarın beklentilerini gündeme taşıyacağız. İzmir Birliği ve odalarının dayanışması, gücü arkamızda olduğu için aşamayacağımız engel bulunmamaktadır" diye konuştu.

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