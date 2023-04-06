Sigorta sektörü 76 milyarlık deprem ödemesi yapacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı şehirlerde sigorta oranının yüzde 17-20'lerde, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigorta oranının ise yüzde 49 olduğunu söyledi. Benli, "Türkiye genelinde daha yüksek oranlı olan bölgeler var. Tabii sigortalılık oranı, Türkiye gibi bir ülke için yeterli değil. Deprem sonrası toplam 66 bin hasar dosyası var. Bu dosyalarla ilgili sektörümüz çok hızlı bir şekilde önlemlerini aldı. Hasar operasyonlarını bitirip ciddi bir ödeme yaptı. İlk tespitte özel sektör sigortalılarına toplamda 76 milyar lira hasar ödemesi olduğunu hesapladık. Bunun yaklaşık 2,5-3 milyarı da ödenmiş durumda" dedi.

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