Yüksek yargıda maaş ve tazminatlar artırıldı

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek. Yasayla Yargıtay birinci başkan vekilleri, Danıştay başkan vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay birinci başkan vekilleri, Danıştay başkan vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirilecek.



YAŞLILIK, MALÜLLÜK AYLIĞI

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı olacak. Kanunla, kurumların geçici işçi çalıştırma süresi de artırıldı, Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltildi. Yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına yönelik maddeleri, kanunun yayımını takip eden ay başından, kamuda istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personele yönelik düzenleme ise kanunun yayımını takip eden ayın 1'inde, diğer düzenlemeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

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