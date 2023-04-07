Çiftçi ve besiciler 7 bin 200 günde emeklilik istiyor

TÜRKİYE Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, çiftçi ve yetiştiricilerin mesai kavramı olmadan çalışan ve üreten emekçiler olduğunu belirterek, onların da 7 bin 200 günde emekli olabilmeye hak kazanmasını talep etti. Yasaya göre çeşitli meslek gruplarının emeklilik prim gün sayısında farklı muamele gördüğünü ifade eden Çelik, çiftçi ve yetiştiricilerin de diğer serbest meslek, tüccar ve ticaret erbabı gibi kanunun 4/b maddesinde tanımlanan kategoridekiler gibi 9 bin günde emekliliğe hak kazandığına dikkati çekti. Çelik, "Şimdiki uygulamaya göre 4/b olarak anılan meslek erbabı arasındaki prim gün sayısı 7 bin 200 güne sabitlenerek eşitlik sağlanmalıdır." önerisinde bulundu.

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