Ekonomi politikalarına Şimşek katkı sağlayacak

ESKİ Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi politikasıyla ilgili görev üstlenecek. Konuya ilişkin açıklamayı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, "Ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor" dedi. Erdoğan'ın açıklamasına işaret eden ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, gelişmeyi "Eski Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin ekonomi politikalarına katkıda bulunacak" başlığıyla duyurdu. Haberde, 56 yaşındaki Şimşek'in "Türkiye'nin ekonomi politikalarını şekillendirmeye yardımcı olacağı" belirtildi.

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