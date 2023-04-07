EYT’lilere Temmuz zammı

EYT kapsamında emeklilik bağlama işlemi tamamlananlara fark ödemeleri sürerken, ilk aylıklarının bağlanmasının eylül ayını bulacağı yalanı boşa çıktı. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapanların aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanmaya ve farkları yatırılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 15 Nisan'a kadar başvuru yapan 1.6 milyon aşkın vatandaşın büyük çoğunluğunun emekli aylıkları bağlanacak.

DİLEKÇE VERECEKLER

EYT kapsamında işlemleri tamamlananların aylıkları hesaplara yatırılıyor. Aylık bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi de yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular da 25 Nisan'a kadar olan farkları birikmiş olarak alacak. Bugün itibariyle EYT şartlarını yerine getirmeyenler de prim gün, çalışma süresi dolduğunda dilekçe vermeye hak kazanacak. Emeklilik dilekçesi zam dönemi olan Temmuz ayından önce ya da sonra da verilse zamlı maaş hakkı saklı olacak.

EYT aylıklarına milli gelirdeki artış, temmuz zammı da yansıyacak. Memurların emekli aylık zammı aktif çalışanların maaş artışına endeksli olup temmuz ayı önce ya da sonrasında emekli olsalar da yeni zamdan yararlanabilecekler. Kamu çalışanlarının emekli ikramiyesi ise dilekçe verilen tarihteki maaş katsayısı ve ek göstergeye göre hesaplanıyor. Bu nedenle 15 Haziran tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren kamu çalışanlarının ikramiyeleri, temmuz ayındaki zamlı memur maaşlarına göre hesaplanacak. SSK'lılar için ise kıdem tazminatı tavanı artışında bir değişiklik olmadığı için emekliliği hak ettikten sonra Temmuz ayını beklemesi gerekmiyor.

ÖĞRETMENLERE SÖZLEŞME KOLAYLIĞI

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, EYT düzenlemesi ile emekli olup tekrar aynı okulda çalışacak özel okul öğretmenleri ile imzalanacak sözleşmelerde "En az 1 yıllık süre" şartı aranmadan yeniden göreve başlatılabilmelerine yönelik düzenleme yaptı. Emeklilik müracaat dilekçesinde hem işten ayrılış hem de işe başlama talebi bulunan özel okul öğretmenlerinin müracaatlarında, sözleşme hariç yeni belge talep edilmeyecek. Bu durumda olan öğretmenlerin emekli oldukları okulla yeniden sözleşme imzalamaları halinde mevzuatta yer alan en az 1 yıllık sözleşme süresi koşulu aranmayacak. Bakanlıkça özel öğretim kurumlarının bazı iş ve işleyişleri ile personele yönelik kararların yer aldığı resmi yazı illere gönderildi. Buna göre, ilgili yönetmelikte bursluluk sınavlarını, yılın ocak, şubat ve mart aylarında yapamamış özel öğretim kurumları, valilikten izin almak kaydıyla 2022-2023 ders yılı içinde istedikleri tarihte bu sınavları yapabilecek.

HAZAL ATEŞ