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Haberler Ekonomi İzmir İktisat Kongresi’nin tarihi netleşti: 29-30 Nisan

İzmir İktisat Kongresi’nin tarihi netleşti: 29-30 Nisan

7.4.2023

Gazete

İzmir İktisat Kongresi’nin tarihi netleşti: 29-30 Nisan
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler nedeniyle ertelenen İzmir İktisat Kongresi için yeni tarih belli oldu. Kongre, İzmir Valiliği tarafından 83 milyon 55 bin TL bedelle inşa edilen kendi binasında, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 29-30 Nisan'da gerçekleşecek. Erdoğan'ın programında bir değişiklik olması halinde İktisat Kongresi'nin tarihinde değişiklik yapılabileceği ifade edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk İktisat Kongresi'ni yaptığı binanın alanını bularak, yurtdışında yaşayan sahipleriyle görüşmüş, satın almış ve ardından da Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na alanın tescilini yaptırmıştı. Binanın günün teknolojik donanımıyla, aslına uygun yapımına başlanmıştı.
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