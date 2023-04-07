Mavi vatana üç yeni milli fırkateyn geliyor

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF Sınıfı Fırkateynler kapsamında üç yeni fırkateynin daha sözleşme imzaları atıldı. Fırkateynler üç ayrı özel tersanede eş zamanlı 36 ayda inşa edilip donanmanın hizmetine verilecek. Başkanlıkta düzenlenen imza töreninde konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, MİLGEM'lerin dünyada büyük ilgi görmeye başladığını, projenin 5. gemisinin fırkateyn olarak bu yıl teslim edileceğini belirtti. 5 gemide STM ana yükleniciliğinde askeri tersanelerin görev aldığını anlatan Demir, çeşitli ihracatlar yapan, kabiliyetler geliştiren sivil tersanelerin yapılan ihale sonucu projeyi aldığını ifade etti. Demir, proje için "Dünyada eşi görülmemiş şekilde 36 ayda 3 gemi çıkması Türkiye için bir gurur vesilesi" ifadelerini kullandı.

BETÜL USTA