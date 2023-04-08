Kalyon PV 500 milyon dolarlık yatırıma ulaştı

Güneş enerjisi alanında dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 500 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne ulaşıldı. Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kalyon Fotovoltaik (PV) Fabrikası Faz 3 Üretim Tesisi'nin açılışı Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından yapıldı.





AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Açılışta konuşan Kalyoncu, Faz-3 kapsamında fabrikanın kapasitesini 50 milyon dolarlık yeni yatırımla 2 bin megavata çıkardıklarını belirterek, Kalyon PV'nin toplamda 500 milyon dolarlık yatırım değerine ulaştığını anlattı. Fabrikada üretim kapasitesini artırmanın yanında Türkiye'de üretilmeyen bazı ürünleri üretme stratejisini hayata geçireceklerini dile getiren Kalyoncu, "Üretimde yerlilik oranını Ar-Ge ve teknik çalışmalarla yüzde 90'lara çıkaracağız" diye konuştu. Kalyoncu, Konya Karapınar'daki güneş santralinin 2022 sonunda tamamlanmasıyla toplam 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğüne ulaştığını ve toplam 3,5 milyon adet güneş paneli barındırdığını söyledi. Böylelikle Avrupa'nın en büyük enerji üretim santralinin Türkiye'de kurulduğunu belirten Kalyoncu, "Güneşte, rüzgarda gelişmeye devam edeceğiz. Yabancı ortaklarımızla daha da büyüyeceğiz. Hedefimiz 2 bin megavatlık üretim yatırımımızı 10 bin megavata çıkarmak. Abu Dabi'deki ortaklarımızla belli bir prensip kararı aldık. 10 yıl içinde bunu başaracağız" dedi. Karapınar GES'le yıllık 2 milyon ton, Kalyon PV ile de yılda 3 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçileceğini belirten Kalyoncu şöyle konuştu: "ABD'den buradaki fabrikanın aynısını oraya kurmamız yönünde istekler var. Avrupa ve ABD'den talep var. Çin dışında bütün ürünleri kendi içinde üreten tek fabrika biziz. Çin de entegre değil ama biz burada entegreyiz. Ayrıca 1348 megavat olarak kurulu güce ulaşılan Karapınar GES'in resmi açılışını bu ay yaparız. Niğde, Şanlıurfa ve Gaziantep'te Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yatırımlarımız var, bu yıl içinde bitireceğiz. Şu an fabrikada 2500, Karapınar'da ise 300 çalışan arkadaşımız var."





ÇİP ÜRETİMİ ÇALIŞMASI

Çip teknolojisi üzerine altyapının Kalyon PV fabrikasında mevcut olduğunu vurgulayan Kalyoncu, "Çip için wafer üretme konusunda ön çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin otomobili TOGG ile elektrikli şarj istasyonları üzerine görüşmeler yapıldı. Elektrikli şarj istasyonu şirketimiz var. 50'ye yakın yerde şarj merkezi kurdular" ifadesini kullandı. Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Tüfekçi ise yeni kapasite artışlarıyla büyümeye devam edeceklerini kaydetti.







YURT DIŞINDA VARLIĞIMIZ YOK

Kalyoncu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı işadamlarının gelirlerini yurtdışına çıkardığı şeklindeki mesnetsiz açıklamalarının sorulması üzerine ise "Bizim yurt dışında varlığımız yok. Yurt dışındakileri de buraya getirmeye çalışıyoruz. Onun için Abu Dabili şirket ile ortaklık ettik ki ülkemize bir kaynak gelsin, onlarla birlikte büyüyelim. Yurt dışından bir sermaye getirmeye çalışıyoruz. Söylenenin aksine götürmeye değil getirmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim moralimizi bozmuyor, şevkimizi kırmıyor. Keşke bizim yaptığımız güzel şeylerden bahsetseler. Bu fabrikamızdan, Konya Karapınar'dan, üniversitemizden, vakıflarımızın verdiği hizmetlerden, yetiştirdiğimiz öğrencilerden. Tabii bunları görmüyor bazı kesimler, Allah görüyor, bir de çalışan arkadaşlarımız görüyor" diye konuştu.



BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA