Rekabet Kurumu’ndan Meta ve Google’a uyarı

Rekabet Kurumu "Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi" kapsamında ön rapor aşamasını tamamladı. Google ile Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın sahibi Meta'ya uyarılarda bulunan Rekabet Kurumu, bu platformların kendini kayırma ve veri birleştirme uygulamalarının dijital pazarda endişe yarattığını ifade etti. Ayrıca haber yayıncılarının dijital platformlara bağımlı olduklarına dikkat çekildi. Rekabet Kurumu, geçen yıl itibarıyla çevrim içi reklamcılığın televizyon reklamcılığını geride bırakarak reklam harcamalarından en çok pay alan mecra haline geldiğine işaret ederek, bu çerçevede, ilk olarak görüntülü reklamcılık pazarının Meta, arama bazlı reklamcılık pazarının ise Google ekonomik bütünlükleri nezdinde yoğunlaştığını vurguladı.



BARIŞ ŞİMŞEK

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