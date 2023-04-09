Bayraktar AKINCI’nın 96 kursiyeri mezun oldu

Baykar tarafından Bayraktar AKINCI eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Kırgız kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'yı sahada kullanacak ekiplerin eğitimi başarıyla devam ediyor. AKINCI 8. Eğitim Dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan güvenlik güçlerinde Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı ile görev yapmak üzere pilot, faydalı yük operatörü, mekanik/ motor teknisyeni, elektronik/yer kontrol istasyon operatörü ve silah operatörü olarak görev yapacak toplam 96 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kadim medeniyetin değerleri olan hürriyet, adalet, merhamet ve iyilik yolundan ayrılmamaya vurgu yaptı.

MİLLETİNİZE HİZMET EDİN

Bayraktar, kursiyerlerden görev yapacakları Bayraktar AKINCI gibi yüksek teknolojiye sahip bir platformla milletlerine ve insanlığa hizmet etmelerini istedi. Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva'nın da katıldığı törende eğitimlerini dereceyle bitiren kursiyerlere ödülleri takdim edildi. Baykar, Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.