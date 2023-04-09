‘Küresel krizde kendi gazımız en önemli oyunculardan olacak’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir kanalda, geçen yıl Türkiye'de tüketilen doğalgazın yüzde 99'unun ithal edildiğini ve yaklaşık 55 milyar metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleştiğini belirterek, "Yine tükettiğimiz petrol ve petrol ürünlerinin yüzde 99'ını ithal ediyoruz. Enerji bedeli 94-95 milyar dolar civarında seyretti. Enerji ürünlerindeki maliyeti düşürmemiz ve enerji ithalatını azaltmamız lazım." diye konuştu.

Bakan Dönmez, "Enerji projeleriyle bir yandan arz güvenliğimize katkı sağlarken, diğer yandan önemli bir ticaret merkezi olma konusunda adım atmış olduk. Küresel bir enerji krizinde en önemli oyunculardan biri kendi gazımız olacak." ifadelerini kullandı.

ENERJİ MERKEZİ HEDEFİ

Enerji merkezi olma adına yapılan çalışmalara da değinen Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğalgazın nakli ve Avrupa'nın gaz güvenliği konusunda önemli roller üstlendiğini söyledi.