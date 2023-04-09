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Haberler Ekonomi Mücevher ihracatı 3 ayda 1,6 milyar doları geçti

Mücevher ihracatı 3 ayda 1,6 milyar doları geçti

9.4.2023

Gazete

Mücevher ihracatı 3 ayda 1,6 milyar doları geçti
TÜRKIYE'NIN ilk çeyrekte mücevher sektöründeki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1 artarak 1 milyar 683 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca sektörün mart ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,3 artarak 740,2 milyon dolarak olarak gerçekleşti. Sektörün mart ayında ihracattan aldığı pay ise yüzde 3,1 oldu. Yılın ilk çeyreğinde mücevher sektörü en fazla ihracatı 371,6 milyon dolar ile BAE'ye gerçekleştirdi. BAE'yi 280,6 milyon dolar ile İsviçre, 223,1 milyon dolar ile ABD, 144,7 milyon dolar ile Hong Kong izledi.
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