Narlıdere Metro’da ilk deneme

İZMIR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere-Fahrettin Altay Metrosu projesinde sona gelindiğini belirterek, "Dün ilk kez tren hareket etti. İlk kez çalışan işçiler bindi vagonlara. Bu ay içinde nisan bitmeden deneme seferini yapacağız. Sonra da tüm İzmirlileri taşımaya başlayacağız" dedi. İzmir metrosunu Evka 3'ten Narlıdere'ye kadar ulaştıracak olan çalışmayla toplam hat uzunluğu 26 kilometreye çıkacak. 7 istasyondan oluşan F.Altay -Narlıdere hattında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor.

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