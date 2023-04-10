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Haberler Ekonomi Bakan Nebati rakamlarla duyurdu: Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi

Bakan Nebati rakamlarla duyurdu: Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cari dengemiz, 6 Şubat’taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi" dedi.

10.04.2023, 12:47 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023, 12:50

Bakan Nebati rakamlarla duyurdu: Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari işlemler hesabı rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Cari dengemiz, 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Ekonomi Modeli ile rotamızı çizdik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Başta turizm olmak üzere ekonomimize döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruyoruz. Cari dengemiz, 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi. Mart 2023 itibarıyla ekonomimizin yıllık ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı.

'ÇALIŞIYOR, ÜRETİYOR, İHRAÇ EDİYORUZ'

Çalışıyor, üretiyor, ihraç ediyoruz. Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor. Küresel salgının ardından 6,4 milyon insanımız istihdama katıldı. İstihdamda 31 milyon 460 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Depremlerin yaşandığı Şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2'ye geriledi. Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor."

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