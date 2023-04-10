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Haberler Ekonomi Son dakika! Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika! Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı: yılın ikinci ayında, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti

10.04.2023, 10:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023, 10:20

Son dakika! Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, şubat ayında Hanehalkı İşgücü Araştırması anket uygulaması, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmazken, bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı %7,8 olarak belirlenmiştir.

İstatistik Kurumu açıklamasında, "Şubat ayı bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan geçici yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri bölümünde sunulmuştur. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır" denildi.

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