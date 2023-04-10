Togg makam aracı oldu

İlk sürüşünü gerçekleştiren Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığına Togg ile geldi. Bir süre bakanlığın bahçesinde dolaşarak Togg'u inceleyen Bozdağ, sürüş sonrası yaptığı konuşmada, "Togg aracımız hem aziz milletimizi hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugün de Adalet Bakanlığına tahsis edilen Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim içinde büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı" dedi.

'TOGG ARACIMIZ ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Bakan Bozdağ, Türk işçi ve mühendislerinin, teknisyenlerinin elinden çıkan, çevre dostu ve son teknoloji ile üretilen Togg'a binmenin gurur verici olduğunu ifade ederek, "Togg aracımız hem aziz milletimizi hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugünde Adalet Bakanlığına tahsis edelin Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim, hem yerli milli olması, hem de elektrikli olması, çevre dostu olması, hem akıllı olması, hem en ileri teknoloji ile donatılmış olması, hem Türk işçi ve mühendislerinin, teknisyenlerinin elinden çıkmış olması bizi fevkalade gururlandırdı, onurlandırdı. Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü için buradan şahsım ve milletimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'ye yerli ve milli otomobilimiz Togg'u kazandırdığı gibi pek çok yerli ve milli ilki de ülkemize kazandırdı. İşte bugün bunlardan bir tanesini elimizde tutuyoruz ve bizzat kullanıyoruz. Allah Türkiye'nin yolunu bahtını açık etsin inşallah." diye konuştu.

'HEM GÜVENLİ, HEM KONFORLU, HEM DE EKONOMİK BİR ARAÇ'

"Her insana bir şeyi hayal etmek sonra projelendirmek sonra onun temellerini atmak sonra onu hayata geçirmek nasip olmaz" diyen Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bu yerli ve milli otomobili hayal etmesi, projelendirilmesi, destek vermesi ve şu anda da onun ete kemiğe bürünüp hizmete dönüşmesi, yollara çıkması çok büyük bir olaydır, çok büyük bir hadise Türkiye için de, Cumhurbaşkanımız için de, ülkemiz için de. Ben herkese tavsiye ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız da yerli ve milli otomobil ile seyahat etme imkanı bulurlar, gerçi ben de müracaat ettim ama bana kurada maalesef çıkmadı, yedek de çıkmadı, asıl da çıkmadı. Ama inşallah vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobilimize sahip olurlarsa hem güvenli, hem konforlu, hem de ekonomik bir araç, her açıdan muhteşem. Muhteşem, yani ses hiç duymuyorum mesela. Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz, çok fazla gürültü fakat şu anda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat. Tabi elektronik düzeni buradaki akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem yani. Tabi bir de Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim içinde büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı."