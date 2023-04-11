Teknoloji dünyası kampüsle buluşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün İmece uydusu ile birlikte 3 farklı uydunun da uzaya fırlatılacağını belirterek, "İmece yörüngesine fırlatılırken özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek. Connecta T2.1, Kılıçsat ve AKUP küp uyduları da İmece'yle uzaya fırlatılacak. Böylece tek seferde Türkiye'den 4 farklı uyduyu uzaya göndermiş olacağız. Türkiye uzay yarışında bir eşiği daha geçmiş olacak" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni"nde konuşan Sanayi Bakanı Varank, akademi çatısı altında yapılacak projenin önemini anlattı.



BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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