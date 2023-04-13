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Haberler Ekonomi Bor karbürde ilk ürün savunma sanayisine

Bor karbürde ilk ürün savunma sanayisine

13.4.2023

Gazete

Bor karbürde ilk ürün savunma sanayisine
TRBOR Bor Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Yaşar Taşkın, ilk bor karbür satışının haziranda Türkiye'de savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren iki firmaya yapılacağını bildirdi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bor Karbür Üretim Tesisi'nde açıklamalarda bulunan Taşkın, "Türkiye'de halihazırda savunma sanayisinde zırh imalatı yapan iki önemli potansiyel müşterimiz var" dedi. Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de "Borun klasik pazarı yaklaşık 4 milyon ton ve 2 milyar dolar. Ama bor karbür pazarı yaklaşık 60 milyar dolar. Cevher bizde, borik asit bizde. Pazardan da payımızı alacağız" diye konuştu.
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